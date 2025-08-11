ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Молоді лікарі зможуть отримати 200 тисяч гривень: які умови

Україна, Понеділок 11 серпня 2025 11:30
UA EN RU
Молоді лікарі зможуть отримати 200 тисяч гривень: які умови Фото: для лікарів в Україні доступна виплата 200 тисяч (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть розраховувати на 200 тис. грн допомоги від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я або Міністерству освіти і науки.

При цьому, для отримання виплат, треба укласти щонайменше трирічний договір про роботу, яка розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників. Можна обирати як державний, так і комунальний заклад.

Важливо! Він повинен знаходитись у сільській місцевості або на території активних бойових дій.

Також для працевлаштування потрібно, щоб укомплектованість лікарських посад в медзакладі не перевищувала 75%. Можна укласти договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

Фото: лікарі повинні укласти договір мінімум на три роки (прес-служба МОЗ)

На роботі видають лист про відповідність всім вимогам, який потрібно буде подати з рештою нижчевказаних документів до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру. Важливо зробити це 10 жовтня.

Перелік необхідних документів

  • Заява на ім’я ректора (у довільній формі);
  • Лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам Постанови;
  • Копії документів про освіту - диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);
  • Документи, що підтверджують трудову діяльність - копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).
  • Копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти можна знайти на сайті МОЗ.

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

Однак виплату доведеться повернути протягом 10 днів у разі дострокового звільнення за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків.

Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

Нагадаємо, нещодавно голова МОЗ Віктор Ляшко спростував фейки, що в Україні зростають ціни на ліки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Лікарні
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН