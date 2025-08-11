Молоді лікарі зможуть отримати 200 тисяч гривень: які умови

Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть розраховувати на 200 тис. грн допомоги від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я або Міністерству освіти і науки.

При цьому, для отримання виплат, треба укласти щонайменше трирічний договір про роботу, яка розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників. Можна обирати як державний, так і комунальний заклад.

Важливо! Він повинен знаходитись у сільській місцевості або на території активних бойових дій.

Також для працевлаштування потрібно, щоб укомплектованість лікарських посад в медзакладі не перевищувала 75%. Можна укласти договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

Фото: лікарі повинні укласти договір мінімум на три роки (прес-служба МОЗ)

На роботі видають лист про відповідність всім вимогам, який потрібно буде подати з рештою нижчевказаних документів до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру. Важливо зробити це 10 жовтня.

Перелік необхідних документів

Заява на ім’я ректора (у довільній формі);

Лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам Постанови;

Копії документів про освіту - диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);

Документи, що підтверджують трудову діяльність - копію трудової книжки (якщо є) або витяг із Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).

Копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти можна знайти на сайті МОЗ.

Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

Однак виплату доведеться повернути протягом 10 днів у разі дострокового звільнення за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків.

Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.