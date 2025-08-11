ua en ru
Молодые врачи смогут получить 200 тысяч гривен: какие условия

Украина, Понедельник 11 августа 2025 11:30
Молодые врачи смогут получить 200 тысяч гривен: какие условия Фото: для врачей в Украине доступна выплата в 200 тысяч (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и на прифронтовых территориях, могут рассчитывать на 200 тыс. грн помощи от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, закончили интернатуру в одном из 20 государственных высших учебных заведений, подчиненных Министерству здравоохранения или Министерству образования и науки.

При этом, для получения выплат, надо заключить как минимум трехлетний договор о работе, которая размещена на Едином вебпортале вакансий медицинских работников. Можно выбирать как государственное, так и коммунальное учреждение.

Важно! Учреждение должно находиться в сельской местности или на территории активных боевых действий.

Также для трудоустройства нужно, чтобы укомплектованность врачебных должностей не превышала 75%. Можно заключить договор с учреждением, в которое врач уже устроился после завершения интернатуры, если оно соответствует приведенным требованиям.

Фото: врачи должны заключить договор минимум на три года (пресс-служба Минздрава)

На работе выдают письмо о соответствии всем требованиям, которое нужно будет подать с остальными нижеуказанными документами в учреждение высшего образования, где проходили интернатуру. Важно сделать это 10 октября.

Перечень необходимых документов

  • Заявление на имя ректора (в произвольной форме);
  • Письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения о соответствии требованиям Постановления;
  • Копии документов об образовании - диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (подаются только в случае, если этих данных нет в Единой электронной базе по вопросам образования);
  • Документы, подтверждающие трудовую деятельность - копию трудовой книжки (если есть) или выписку из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд).
  • Копию заключенного договора о работе в учреждении здравоохранения.

Подать документы можно лично или письмом на официальную электронную почту учебного заведения. Контакты учебных заведений можно найти на сайте Минздрава.

Заведение высшего образования рассматривает документы и в случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года.

Однако выплату придется вернуть в течение 10 дней в случае досрочного увольнения по собственному желанию, согласию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В то же время возвращать средства не нужно, если заведение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

Напомним, недавно глава Минздрава Виктор Ляшко опроверг фейки, что в Украине растут цены на лекарства.

Министерство здравоохранения Украины Больницы
Новости
