Ляшко спростував міфи про ціни на ліки: що відбувається насправді

В Україні поширюють фейки про те, що ціни на ліки нібито зростають. Насправді ситуація прямо протилежна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook .

Ціни на ліки

Ляшко звернув увагу, що, за даними аналітичних агентств, які фіксують реальні ринкові тенденції, ціни на ліки в Україні знижуються:

у випадку з топ-100 ліків українського виробництва зафіксовано зниження середньозваженої роздрібної вартості 1 упаковки на 27%;

у випадку з додатковим переліком, до якого входять понад 200 українських препаратів, зниження цін - на 19%;

у випадку з усім ринком ліків, зниження середньозваженої роздрібної вартості 1 упаковки становить 2%, тобто вдалося зупинити тенденцію до постійного зростання вартості медпрепаратів для українців.

Ляшко зазначив, що з повним переліком ліків, які він згадував, можна ознайомитися на сайті МОЗ. Якщо в аптеках ціни будуть завищувати, то українцям необхідно звертатися до Держпродспоживслужби.

Закупівля ліків лікарнями

Міністр звернув увагу, що ще один міф, який поширюють у мережі, стосується того, що лікарні нібито не можуть купувати ліки.

"Нове регулювання, яке набрало чинності, не впливає на закупівлі медпрепаратів лікарнями. Зміни стосуються виключно роздрібної торгівлі ліками. Йдеться про заборону маркетингових платежів і врегулювання націнок на ліки", - підкреслив він.