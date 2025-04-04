ua en ru
Сб, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ляшко спростував міфи про ціни на ліки: що відбувається насправді

Київ, П'ятниця 04 квітня 2025 23:07
UA EN RU
Ляшко спростував міфи про ціни на ліки: що відбувається насправді Ілюстративне фото: в Україні знижуються ціни на ліки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні поширюють фейки про те, що ціни на ліки нібито зростають. Насправді ситуація прямо протилежна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка у Facebook.

Ціни на ліки

Ляшко звернув увагу, що, за даними аналітичних агентств, які фіксують реальні ринкові тенденції, ціни на ліки в Україні знижуються:

  • у випадку з топ-100 ліків українського виробництва зафіксовано зниження середньозваженої роздрібної вартості 1 упаковки на 27%;
  • у випадку з додатковим переліком, до якого входять понад 200 українських препаратів, зниження цін - на 19%;
  • у випадку з усім ринком ліків, зниження середньозваженої роздрібної вартості 1 упаковки становить 2%, тобто вдалося зупинити тенденцію до постійного зростання вартості медпрепаратів для українців.

Ляшко зазначив, що з повним переліком ліків, які він згадував, можна ознайомитися на сайті МОЗ. Якщо в аптеках ціни будуть завищувати, то українцям необхідно звертатися до Держпродспоживслужби.

Закупівля ліків лікарнями

Міністр звернув увагу, що ще один міф, який поширюють у мережі, стосується того, що лікарні нібито не можуть купувати ліки.

"Нове регулювання, яке набрало чинності, не впливає на закупівлі медпрепаратів лікарнями. Зміни стосуються виключно роздрібної торгівлі ліками. Йдеться про заборону маркетингових платежів і врегулювання націнок на ліки", - підкреслив він.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні знизили на 30% ціни на топ-100 найпопулярніших ліків. Відповідне рішення ініціювала українська влада.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптеки Віктор Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України Ціни
NEWS
Зеленський зробив нову заяву про ЗСУ у Курській області: стримують 64 тисячі росіян
Зеленський зробив нову заяву про ЗСУ у Курській області: стримують 64 тисячі росіян
DAILY
Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Крихкий мир на Балканах: що може спричинити нову кризу в Європі та до чого тут Трамп