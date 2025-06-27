Молоді бійці за "контрактом 18-24" пройшли випробування боєм: Умєров дав оцінку

"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою - і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні", - сказав міністр.

За його словами, приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані звіти від командирів, які підтвердили боєздатність та витримку підрозділів, сформованих з молодих контрактників. Це дало моральний поштовх усій системі оборони.

Програма контрактної служби 18-24 аналізується за трьома напрямами: фінансові умови, кількісний склад і якість підготовки.

Міністерство також працює над вдосконаленням мотиваційного пакета - залучаються дані соцопитувань, фокус-групи та відгуки бійців.

Водночас міністр наголосив, що зниження мобілізаційного віку не розглядається, а програма контракту 18–24 залишається добровільною.