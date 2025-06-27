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Молоді бійці за "контрактом 18-24" пройшли випробування боєм: Умєров дав оцінку

П'ятниця 27 червня 2025 11:56
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Молоді бійці за "контрактом 18-24" пройшли випробування боєм: Умєров дав оцінку Фото: молоді бійці за "контрактом 18-24" пройшли випробування боєм (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Молоді українські військові за контрактом віком 18-24 роки продемонстрували високу ефективність у боях.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою - і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні", - сказав міністр.

За його словами, приблизно два тижні тому Міноборони отримало структуровані звіти від командирів, які підтвердили боєздатність та витримку підрозділів, сформованих з молодих контрактників. Це дало моральний поштовх усій системі оборони.

Програма контрактної служби 18-24 аналізується за трьома напрямами: фінансові умови, кількісний склад і якість підготовки.

Міністерство також працює над вдосконаленням мотиваційного пакета - залучаються дані соцопитувань, фокус-групи та відгуки бійців.

Водночас міністр наголосив, що зниження мобілізаційного віку не розглядається, а програма контракту 18–24 залишається добровільною.

"Контракт 18-24" в Україні

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міноборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років.

У МОУ повідомили, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень.

У середині квітня Міноборони проінформувало про розширення програми -було збільшено кількість вакансій, за якими молоді люди можуть укладати військовий контракт.

Як подати заявку на участь у програмі "Контракт 18–24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи слід пройти для підписання контракту зі ЗСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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