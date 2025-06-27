Молодые бойцы по "контракту 18-24" прошли испытание боем: Умеров дал оценку

Молодые украинские военные по контракту в возрасте 18-24 года продемонстрировали высокую эффективность в боях.

"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя - и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня", - сказал министр.

По его словам, примерно две недели назад Минобороны получило структурированные отчеты от командиров, которые подтвердили боеспособность и выдержку подразделений, сформированных из молодых контрактников. Это дало моральный толчок всей системе обороны.

Программа контрактной службы 18-24 анализируется по трем направлениям: финансовые условия, количественный состав и качество подготовки.

Министерство также работает над совершенствованием мотивационного пакета - привлекаются данные соцопросов, фокус-группы и отзывы бойцов.

В то же время министр подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста не рассматривается, а программа контракта 18-24 остается добровольной.