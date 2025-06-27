Молодые бойцы по "контракту 18-24" прошли испытание боем: Умеров дал оценку
Молодые украинские военные по контракту в возрасте 18-24 года продемонстрировали высокую эффективность в боях.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Контрактники 18-24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя - и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня", - сказал министр.
По его словам, примерно две недели назад Минобороны получило структурированные отчеты от командиров, которые подтвердили боеспособность и выдержку подразделений, сформированных из молодых контрактников. Это дало моральный толчок всей системе обороны.
Программа контрактной службы 18-24 анализируется по трем направлениям: финансовые условия, количественный состав и качество подготовки.
Министерство также работает над совершенствованием мотивационного пакета - привлекаются данные соцопросов, фокус-группы и отзывы бойцов.
В то же время министр подчеркнул, что снижение мобилизационного возраста не рассматривается, а программа контракта 18-24 остается добровольной.
"Контракт 18-24" в Украине
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
В МОУ сообщили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен.
В середине апреля Минобороны проинформировало о расширении программы - было увеличено количество вакансий, по которым молодые люди могут заключать военный контракт.
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