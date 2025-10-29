UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Молоді - до 200 тисяч гривень. Україна збільшує розмір грантів на старт бізнесу

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український уряд вирішив збільшити розмір грантів у рамках програми "Власна справа". Зокрема, молодь може отримати до 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

Вона розповіла, що починаючи з 2026 року розмір грантів буде таким:

  • до 100 тисяч гривень - без створення робочих місць;
  • до 200 тисяч гривень - за одне місце;
  • до 350 тисяч гривень - за два.

"Молодь 18-25 років зможе отримати до 200 тисяч гривень на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, зможуть отримати додатковий мікрогрант", - звернула увагу прем'єр.

За її словами, підтримку ветеранів та їхніх сімей також розширили. Тепер гранти можуть отримувати батьки і дорослі діти. При цьому сім'ї загиблих воїнів - до 1 млн гривень за умови створення нових робочих місць.

"Власна справа"

Свириденко звернула увагу, що грантова програма "Власна справа" - частина ініціативи "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку українських підприємців. Завдяки їй уже понад 32 тисячі українців відкрили власний бізнес, створили 46 тисяч робочих місць і залучили в економіку понад 5 млрд грн.

Вона додала, що кожен може реалізувати свою ідею. Ветерани, їхні сім'ї та всі охочі можуть подати заявку на грант через "Дію" або в центрах зайнятості.

До слова, у серпні український уряд запустив нові гранти в рамках "Власної справи". Їх можуть отримати творці креативного бізнесу. Розмір грантів може становити до 1 млн гривень.

