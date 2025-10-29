Молоді - до 200 тисяч гривень. Україна збільшує розмір грантів на старт бізнесу

"Власна справа"

Свириденко звернула увагу, що грантова програма "Власна справа" - частина ініціативи "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку українських підприємців. Завдяки їй уже понад 32 тисячі українців відкрили власний бізнес, створили 46 тисяч робочих місць і залучили в економіку понад 5 млрд грн.

Вона додала, що кожен може реалізувати свою ідею. Ветерани, їхні сім'ї та всі охочі можуть подати заявку на грант через "Дію" або в центрах зайнятості.

До слова, у серпні український уряд запустив нові гранти в рамках "Власної справи". Їх можуть отримати творці креативного бізнесу. Розмір грантів може становити до 1 млн гривень.