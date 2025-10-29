Молодежи - до 200 тысяч гривен. Украина увеличивает размер грантов на старт бизнеса

"Власна справа"

Свириденко обратила внимание, что грантовая программа "Власна справа" - часть инициативы "Зроблено в Україні", направленной на поддержку украинских предпринимателей. Благодаря ей уже более 32 тысяч украинцев открыли собственный бизнес, создали 46 тысяч рабочих мест и привлекли в экономику свыше 5 млрд грн.

Она добавила, что каждый может реализовать свою идею. Ветераны, их семьи и все желающие могут подать заявку на грант через "Дію" или в центрах занятости.

К слову в августе украинское правительство запустило новые гранты в рамках "Власної справи". Их могут получить создатели креативного бизнеса. Размер грантов может составить до 1 млн гривен.