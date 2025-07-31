Молодь у війську зможе поєднати службу з навчанням: деталі нового законопроекту

"Контракт 18-24" в Україні

Нагадаємо, у лютому цього року президент України Володимир Зеленський оголосив про розробку Міноборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років.

Глава держави акцентував тоді, що така ініціатива не є мобілізацією, проте являє собою добровільну контрактна пропозиція.

Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі ЗСУ.

Вчора стало відомо, що Україна запускає окремий напрямок військового контракту для операторів дронів у межах програми "Контракт 18–24".

Новий формат передбачає чіткі терміни, спеціальну підготовку, мільйонну виплату.