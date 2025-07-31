Молодежь в армии сможет совместить службу с учебой: детали нового законопроекта

"Контракт 18-24" в Украине

Напомним, в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Глава государства акцентировал тогда, что такая инициатива не является мобилизацией, однако представляет собой добровольное контрактное предложение.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.

Вчера стало известно, что Украина запускает отдельное направление военного контракта для операторов дронов в рамках программы "Контракт 18-24".

Новый формат предусматривает четкие сроки, специальную подготовку, миллионную выплату.