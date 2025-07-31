Молодежь в армии сможет совместить службу с учебой: детали нового законопроекта

Верховная Рада поддержала законопроект, который расширяет образовательные права молодежи в возрасте 18-24 лет, служащей в Силах обороны. Отныне военнослужащие смогут учиться в вузах без отрыва от службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Минобороны, усиливающий право на образование для молодых людей, которые присоединились в ряды Сил обороны по контракту или по призыву по мобилизации", - отметил Шмыгаль.
По его словам, данный законопроект предусматривает:
Как пояснил министр, это позволит гражданам 18-24 лет не только приобщиться к защите Родины, но и одновременно получать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем.
Напомним, в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.
Глава государства акцентировал тогда, что такая инициатива не является мобилизацией, однако представляет собой добровольное контрактное предложение.
Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.
Вчера стало известно, что Украина запускает отдельное направление военного контракта для операторов дронов в рамках программы "Контракт 18-24".
Новый формат предусматривает четкие сроки, специальную подготовку, миллионную выплату.