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Молодежь в армии сможет совместить службу с учебой: детали нового законопроекта

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

Верховная Рада поддержала законопроект, который расширяет образовательные права молодежи в возрасте 18-24 лет, служащей в Силах обороны. Отныне военнослужащие смогут учиться в вузах без отрыва от службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Верховная Рада поддержала законопроект, инициированный Минобороны, усиливающий право на образование для молодых людей, которые присоединились в ряды Сил обороны по контракту или по призыву по мобилизации", - отметил Шмыгаль.

По его словам, данный законопроект предусматривает:

  • право учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы,
  • гарантирует сохранение места обучения и стипендии на период службы,
  • право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.

Как пояснил министр, это позволит гражданам 18-24 лет не только приобщиться к защите Родины, но и одновременно получать компетенции и навыки для дальнейшей реализации в будущем.

"Контракт 18-24" в Украине

Напомним, в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет.

Глава государства акцентировал тогда, что такая инициатива не является мобилизацией, однако представляет собой добровольное контрактное предложение.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.

Вчера стало известно, что Украина запускает отдельное направление военного контракта для операторов дронов в рамках программы "Контракт 18-24".

Новый формат предусматривает четкие сроки, специальную подготовку, миллионную выплату.

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