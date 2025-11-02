UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Молочні продукти знову подорожчають восени 2025: наскільки підскочать ціни

Що буде з цінами на молочні продукти (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Базові молочні продукти за рік подорожчали на 15-25%, і зростання може продовжитись уже восени. Очікується, що вартість зросте ще на 4-5%.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

Скільки коштує молочка зараз

Нині середні ціни на основні молочні продукти такі:

  • молоко питне (900 мл) - 52-60 грн;
  • сметана (350 г) - 48-55 грн;
  • масло (200 г) - 100-120 грн.

За словами експерта, продукція цієї категорії зросла в ціні щонайменше на чверть у порівнянні з минулим роком.

Чому дорожчає молочка

"Головний фактор - зниження пропозиції сирого молока. Через низьку рентабельність і воєнні ризики господарства скорочують дійне поголів’я корів. Щороку воно зменшується на 6-7%. Менше сировини - вищі закупівельні ціни, а це автоматично впливає на кінцеву вартість молочки", - пояснює Гопко.

Як впливає експорт

Ще один чинник - активний експорт українських молокопродуктів, що також зменшує пропозицію на внутрішньому ринку й створює додатковий ціновий тиск.

Коли очікувати нового зростання

"Восени традиційно скорочуються надої - завершується період так званого "великого молока". Через це ціни можуть зрости ще на 4-5%", - прогнозує аналітик.

Читайте також про те, що аналітик Максим Гопка розповів, коли чекати нової хвилі здорожчання м'яса в Україні.

Раніше ми писали про те, що нове дослідження харчових звичок показало, що ще більше українців почали економити на продуктах. У порівнянні із минулим роком показник зріс з 67% до 72%. Зараз лише 8% українців не економить на харчах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни в Україні