Молочні продукти знову подорожчають восени 2025: наскільки підскочать ціни

Скільки коштує молочка зараз

Нині середні ціни на основні молочні продукти такі:

молоко питне (900 мл) - 52-60 грн;

- 52-60 грн; сметана (350 г) - 48-55 грн;

- 48-55 грн; масло (200 г) - 100-120 грн.

За словами експерта, продукція цієї категорії зросла в ціні щонайменше на чверть у порівнянні з минулим роком.

Чому дорожчає молочка

"Головний фактор - зниження пропозиції сирого молока. Через низьку рентабельність і воєнні ризики господарства скорочують дійне поголів’я корів. Щороку воно зменшується на 6-7%. Менше сировини - вищі закупівельні ціни, а це автоматично впливає на кінцеву вартість молочки", - пояснює Гопко.

Як впливає експорт

Ще один чинник - активний експорт українських молокопродуктів, що також зменшує пропозицію на внутрішньому ринку й створює додатковий ціновий тиск.

Коли очікувати нового зростання

"Восени традиційно скорочуються надої - завершується період так званого "великого молока". Через це ціни можуть зрости ще на 4-5%", - прогнозує аналітик.