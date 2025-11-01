"Споживчий кошик війни": дослідження показало, на чому найбільше економлять українці

Нове дослідження харчових звичок показало, що ще більше українців почали економити на продуктах. У порівнянні із минулим роком показник зріс з 67% до 72%.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати третьої хвилі дослідження компанії Gradus , які представили на New Food Summit 2025.

На чому економлять українці

Дослідження показало, що понад половина українців економлять на кондитерських виробах, а ще - на рибі та морепродуктах. 47% стали рідше купувати м'ясо і м'ясні продукти, 37% - алкоголь, 26% - молочні продукти.

Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).

Таким чином, українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізуючи "емоційні" покупки.

Лише 8% з опитаних відповіли, що не економлять на харчах. Торік цей показник становив 11%.

Найменше скорочують харчові бюджети мешканці Києва та західного регіону, де рівень доходів вищий. Схід і Південь демонструють найбільшу економію.

На чому найбільше економлять українці під час війни (інфографіка Gradus)

"Повномасштабна війна зробила харчування для українців не просто фізіологічною потребою, а частиною механізму виживання. Через їжу ми намагаємося впорядкувати життя, знайти стабільність і хоч якусь нормальність у щоденному стресі", - коментує соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.