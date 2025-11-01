"Споживчий кошик війни": дослідження показало, на чому найбільше економлять українці
Нове дослідження харчових звичок показало, що ще більше українців почали економити на продуктах. У порівнянні із минулим роком показник зріс з 67% до 72%.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати третьої хвилі дослідження компанії Gradus, які представили на New Food Summit 2025.
На чому економлять українці
Дослідження показало, що понад половина українців економлять на кондитерських виробах, а ще - на рибі та морепродуктах. 47% стали рідше купувати м'ясо і м'ясні продукти, 37% - алкоголь, 26% - молочні продукти.
Жінки частіше відмовляються від солодкого (54%), водночас молодь менш схильна економити на алкогольних напоях (26%).
Таким чином, українці свідомо спрощують споживання, зосереджуючись на базових продуктах і мінімізуючи "емоційні" покупки.
Лише 8% з опитаних відповіли, що не економлять на харчах. Торік цей показник становив 11%.
Найменше скорочують харчові бюджети мешканці Києва та західного регіону, де рівень доходів вищий. Схід і Південь демонструють найбільшу економію.
На чому найбільше економлять українці під час війни (інфографіка Gradus)
"Повномасштабна війна зробила харчування для українців не просто фізіологічною потребою, а частиною механізму виживання. Через їжу ми намагаємося впорядкувати життя, знайти стабільність і хоч якусь нормальність у щоденному стресі", - коментує соціологиня, засновниця і директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.
