Молочные продукты снова подорожают осенью 2025: насколько подскочат цены

Сколько стоит молочка сейчас

Сейчас средние цены на основные молочные продукты следующие:

молоко питьевое (900 мл) - 52-60 грн;

- 52-60 грн; сметана (350 г) - 48-55 грн;

- 48-55 грн; сливочное масло (200 г) - 100-120 грн.

По словам эксперта, продукция этой категории выросла в цене минимум на четверть по сравнению с прошлым годом.

Почему дорожает молочка

"Главный фактор - снижение предложения сырого молока. Из-за низкой рентабельности и военных рисков хозяйства сокращают дойное поголовье коров. Ежегодно оно уменьшается на 6-7%. Меньше сырья - выше закупочные цены, а это автоматически влияет на конечную стоимость молочки", - объясняет Гопко.

Как влияет экспорт

Еще один фактор - активный экспорт украинских молокопродуктов, что также уменьшает предложение на внутреннем рынке и создает дополнительное ценовое давление.

Когда ожидать нового роста

"Осенью традиционно сокращаются надои - завершается период так называемого "большого молока". Из-за этого цены могут вырасти еще на 4-5%",- прогнозирует аналитик.