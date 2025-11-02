RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Молочные продукты снова подорожают осенью 2025: насколько подскочат цены

Что будет с ценами на молочные продукты (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Базовые молочные продукты за год подорожали на 15-25%, и рост может продолжиться уже осенью. Ожидается, что стоимость вырастет еще на 4-5%.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ) Максим Гопка.

Сколько стоит молочка сейчас

Сейчас средние цены на основные молочные продукты следующие:

  • молоко питьевое (900 мл) - 52-60 грн;
  • сметана (350 г) - 48-55 грн;
  • сливочное масло (200 г) - 100-120 грн.

По словам эксперта, продукция этой категории выросла в цене минимум на четверть по сравнению с прошлым годом.

Почему дорожает молочка

"Главный фактор - снижение предложения сырого молока. Из-за низкой рентабельности и военных рисков хозяйства сокращают дойное поголовье коров. Ежегодно оно уменьшается на 6-7%. Меньше сырья - выше закупочные цены, а это автоматически влияет на конечную стоимость молочки", - объясняет Гопко.

Как влияет экспорт

Еще один фактор - активный экспорт украинских молокопродуктов, что также уменьшает предложение на внутреннем рынке и создает дополнительное ценовое давление.

Когда ожидать нового роста

"Осенью традиционно сокращаются надои - завершается период так называемого "большого молока". Из-за этого цены могут вырасти еще на 4-5%",- прогнозирует аналитик.

Читайте также о том, что аналитик Максим Гопка рассказал, когда ждать новой волны подорожания мяса в Украине.

Ранее мы писали о том, что новое исследование пищевых привычек показало, что еще больше украинцев начали экономить на продуктах. По сравнению с прошлым годом показатель вырос с 67% до 72%. Сейчас лишь 8% украинцев не экономит на продуктах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены в Украине