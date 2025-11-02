Молочные продукты снова подорожают осенью 2025: насколько подскочат цены

Базовые молочные продукты за год подорожали на 15-25%, и рост может продолжиться уже осенью. Ожидается, что стоимость вырастет еще на 4-5%.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса(УКАБ) Максим Гопка.
Сейчас средние цены на основные молочные продукты следующие:
По словам эксперта, продукция этой категории выросла в цене минимум на четверть по сравнению с прошлым годом.
"Главный фактор - снижение предложения сырого молока. Из-за низкой рентабельности и военных рисков хозяйства сокращают дойное поголовье коров. Ежегодно оно уменьшается на 6-7%. Меньше сырья - выше закупочные цены, а это автоматически влияет на конечную стоимость молочки", - объясняет Гопко.
Еще один фактор - активный экспорт украинских молокопродуктов, что также уменьшает предложение на внутреннем рынке и создает дополнительное ценовое давление.
"Осенью традиционно сокращаются надои - завершается период так называемого "большого молока". Из-за этого цены могут вырасти еще на 4-5%",- прогнозирует аналитик.
