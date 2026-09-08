У Молдову залетів російський "Шахед", країна закривала повітряний простір

За даними молдовського оборонного відомства, дрон перетнув кордон з боку України близько 16:20 за місцевим часом у районі селища Слов'яносербка та прямував у напрямку Бендерів.

"Безпілотник перебував під спостереженням систем повітряного спостереження Національної армії на території країни. О 16:32 він рухався в напрямку міста Кишинева, а о 16:36 його було виявлено поблизу селища Баланешті", - йдеться у заяві.

Обмеження польотів

З метою безпеки о 16:30 центральну частину повітряного простору Молдови тимчасово закрили для авіації. Після того як безпілотник залишив межі держави, обмеження одразу скасували, а цивільний рух відновили.

У відомстві додали, що у співпраці з міжнародними партнерами продовжують здійснювати моніторинг неба для забезпечення громадської безпеки.

Нагадаємо, нещодавно під час чергової російської атаки на Україну один із повітряних об’єктів зафіксували в повітряному просторі Молдови. Він пролетів через сектор Придністров’я.