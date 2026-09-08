RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Молдову залетел российский "Шахед", страна закрывала воздушное пространство

19:13 08.09.2026 Вт
2 мин
Сначала дрон двигался в направлении Кишинева, но позже сменил курс
aimg Валерий Ульяненко
Фото: дрон-камикадзе "Шахед" (Getty Images)

В воздушное пространство Молдовы во вторник, 8 сентября, залетел ударный беспилотник типа "Шахед". Из-за угрозы власти страны временно перекрывали воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы.

По данным молдавского оборонного ведомства, дрон пересек границу со стороны Украины около 16:20 по местному времени в районе поселка Славяносербка и направлялся в направлении Бендеров.

"Беспилотник находился под наблюдением систем воздушного наблюдения Национальной армии на территории страны. В 16:32 он двигался в направлении города Кишинева, а в 16:36 он был обнаружен вблизи поселка Баланешти", - говорится в заявлении.

Ограничение полетов

В целях безопасности в 16:30 центральную часть воздушного пространства Молдовы временно закрыли для авиации. После того, как беспилотник покинул пределы государства, ограничения сразу отменили, а гражданское движение возобновили.

В ведомстве добавили, что в сотрудничестве с международными партнерами продолжают мониторинг неба для обеспечения общественной безопасности.

Напомним, недавно во время очередной российской атаки на Украину один из воздушных объектов был зафиксирован в воздушном пространстве Молдовы. Он пролетел через сектор Приднестровья.

Отметим, ночью 27 августа после российского удара по Украине в Молдову залетели пять дронов. Беспилотники пересекли молдавскую границу уже после завершения массированной атаки по украинской территории.

Кроме того, 17 августа в Молдову залетел российский беспилотник типа "Бандероль", после чего раздался взрыв. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Талмаза в Штефан-Водском районе. В результате падения дрона там вспыхнул пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МолдоваДрони