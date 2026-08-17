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Російська "Бандероль" залетіла до Молдови, там прогримів вибух

19:57 17.08.2026 Пн
2 хв
У районі падіння літального апарата виникла пожежа
aimg Марія Науменко
Російська "Бандероль" залетіла до Молдови, там прогримів вибух Фото: російський безпілотник (росЗМІ)
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У Молдові 17 серпня стався вибух після падіння невідомого літального апарата. Інцидент зафіксували поблизу населеного пункту Талмаза у районі Штефан-Вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Республіки Молдова.

За даними правоохоронців, вибух прогримів приблизно за 3 км від Талмази. Після падіння апарата загорілася рослинність у прилеглому районі.

Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Територію навколо місця події оточили. Відповідні служби займалися гасінням пожежі та встановленням обставин вибуху.

У поліції зазначили, що попередньо встановили падіння на землю літального апарата. Водночас його тип та походження поки не ідентифіковані.

На місце події вирушили фахівці техніко-вибухової служби поліції. Вони мають оглянути апарат та встановити його походження.

Що передувало вибуху

Незадовго до повідомлення про вибух Повітряні сили ЗС України інформували про рух баражуючих боєприпасів "Бандероль".

О 17:30 військові повідомили, що "Бандероль" рухалася повз Одесу північно-західним курсом.

Через десять хвилин Повітряні сили уточнили, що "Бандероль" з Одещини перетнула державний кордон у напрямку Республіки Молдова.

Водночас молдовська поліція наразі не підтверджувала, що саме цей боєприпас упав біля Талмази. Правоохоронці називають літальний апарат невстановленим і лише з'ясовують його походження.

Нагадаємо, 9 серпня біля села Крокмаз у Молдові пролунав потужний вибух. На місці виявили фрагменти бойового безпілотника, який у поліції назвали "дрон-ракетою".

Наступного дня Кишинів відкликав посла з Росії та назвав інцидент серйозним порушенням суверенітету.

Згодом міністр оборони Молдови підтвердив, що безпілотник, який вибухнув біля Крокмаза, був російським.

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