Невідомий об’єкт залетів у Молдову з Придністров'я під час атаки на Україну

Під час чергової атаки Росії на Україну один з повітряних об’єктів зафіксували у повітряному просторі Молдови. Він пройшов через сектор Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Молдови.

Кишинів повідомив, що оборонні структури країни спільно з міжнародними партнерами тримають ситуацію під контролем та вживають заходів безпеки.

У відомстві підкреслили, що несанкціоноване вторгнення стало безпосереднім наслідком чергового удару РФ по території України.

Вихід - о 15:59 повітряна ціль залишила молдовську територію і знову повернулася в простір України на ділянці Дністровськ-Лиманське.

Вхід у простір - кордон перетнули в районі населеного пункту Лиманське (Одеська область) та Дністровськ (Придністровський сектор).

Порушення повітряного простору Молдови

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок, коли агресія РФ виходить за межі України та становить загрозу сусіднім державам. Російські безпілотники й ракети неодноразово перетинали кордон і маневрували в повітряному просторі Молдови під час чергових атак.

Зокрема, вночі 27 серпня п’ять дронів залетіли в Молдову після атаки РФ на Україну. Тоді літальні апарати порушили кордон країни вже після завершення масованого обстрілу української території.

Окрім цього, 17 серпня російська "Бандероль" залетіла до Молдови, там прогримів вибух. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Талмаза у районі Штефан-Вода, де внаслідок падіння апарата спалахнула пожежа.