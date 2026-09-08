У Молдову залетів російський "Шахед", країна закривала повітряний простір
У повітряний простір Молдови у вівторок, 8 вересня, залетів ударний безпілотник типу "Шахед". Через загрозу влада країни тимчасово перекривала повітряний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Молдови.
За даними молдовського оборонного відомства, дрон перетнув кордон з боку України близько 16:20 за місцевим часом у районі селища Слов'яносербка та прямував у напрямку Бендерів.
"Безпілотник перебував під спостереженням систем повітряного спостереження Національної армії на території країни. О 16:32 він рухався в напрямку міста Кишинева, а о 16:36 його було виявлено поблизу селища Баланешті", - йдеться у заяві.
Обмеження польотів
З метою безпеки о 16:30 центральну частину повітряного простору Молдови тимчасово закрили для авіації. Після того як безпілотник залишив межі держави, обмеження одразу скасували, а цивільний рух відновили.
У відомстві додали, що у співпраці з міжнародними партнерами продовжують здійснювати моніторинг неба для забезпечення громадської безпеки.
Нагадаємо, нещодавно під час чергової російської атаки на Україну один із повітряних об’єктів зафіксували в повітряному просторі Молдови. Він пролетів через сектор Придністров’я.
Зазначимо, вночі 27 серпня після російського удару по Україні до Молдови залетіли п’ять дронів. Безпілотники перетнули молдовський кордон уже після завершення масованої атаки по українській території.
Крім того, 17 серпня до Молдови залетів російський безпілотник типу "Бандероль", після чого пролунав вибух. Інцидент стався поблизу населеного пункту Талмаза у Штефан-Водському районі. Внаслідок падіння дрона там спалахнула пожежа.