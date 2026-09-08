В Молдову залетел российский "Шахед", страна закрывала воздушное пространство

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы.

По данным молдавского оборонного ведомства, дрон пересек границу со стороны Украины около 16:20 по местному времени в районе поселка Славяносербка и направлялся в направлении Бендеров.

"Беспилотник находился под наблюдением систем воздушного наблюдения Национальной армии на территории страны. В 16:32 он двигался в направлении города Кишинева, а в 16:36 он был обнаружен вблизи поселка Баланешти", - говорится в заявлении.

Ограничение полетов

В целях безопасности в 16:30 центральную часть воздушного пространства Молдовы временно закрыли для авиации. После того, как беспилотник покинул пределы государства, ограничения сразу отменили, а гражданское движение возобновили.

В ведомстве добавили, что в сотрудничестве с международными партнерами продолжают мониторинг неба для обеспечения общественной безопасности.

Напомним, недавно во время очередной российской атаки на Украину один из воздушных объектов был зафиксирован в воздушном пространстве Молдовы. Он пролетел через сектор Приднестровья.