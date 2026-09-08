В Молдову залетел российский "Шахед", страна закрывала воздушное пространство
В воздушное пространство Молдовы во вторник, 8 сентября, залетел ударный беспилотник типа "Шахед". Из-за угрозы власти страны временно перекрывали воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы.
По данным молдавского оборонного ведомства, дрон пересек границу со стороны Украины около 16:20 по местному времени в районе поселка Славяносербка и направлялся в направлении Бендеров.
"Беспилотник находился под наблюдением систем воздушного наблюдения Национальной армии на территории страны. В 16:32 он двигался в направлении города Кишинева, а в 16:36 он был обнаружен вблизи поселка Баланешти", - говорится в заявлении.
Ограничение полетов
В целях безопасности в 16:30 центральную часть воздушного пространства Молдовы временно закрыли для авиации. После того, как беспилотник покинул пределы государства, ограничения сразу отменили, а гражданское движение возобновили.
В ведомстве добавили, что в сотрудничестве с международными партнерами продолжают мониторинг неба для обеспечения общественной безопасности.
Напомним, недавно во время очередной российской атаки на Украину один из воздушных объектов был зафиксирован в воздушном пространстве Молдовы. Он пролетел через сектор Приднестровья.
Отметим, ночью 27 августа после российского удара по Украине в Молдову залетели пять дронов. Беспилотники пересекли молдавскую границу уже после завершения массированной атаки по украинской территории.
Кроме того, 17 августа в Молдову залетел российский беспилотник типа "Бандероль", после чего раздался взрыв. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Талмаза в Штефан-Водском районе. В результате падения дрона там вспыхнул пожар.