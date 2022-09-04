В Молдову пытались ввезти одежду и флаги с символами Z и V из России
Таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из РФ в Молдову, комуфлированную экипировку и флаги с символами Z и V.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
Сообщается, что партию одежды с запрещенной в Молдове символикой обнаружили в контрольно-пропускном пункте Леушены на молдавско-румынской границе. За рулем микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter был гражданин Молдовы.
В частности, таможенники обнаружили партию камуфлированных костюмов и кепок, а также флагов, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде".
Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, парламент Молдовы принял закон, согласно которому на территории страны запрещается использование георгиевских лент, символов "Z" и "V".
Инициатива предусматривает штрафы в размере от 250 до 500 долларов за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской, или военной символики.
Президент Молдовы Майя Санду утвердила данный запрет.
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