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В Молдову пытались ввезти одежду и флаги с символами Z и V из России

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Молдова, Воскресенье 04 сентября 2022 21:01
В Молдову пытались ввезти одежду и флаги с символами Z и V из России Фото: в Молдову пытались ввезти одежду и флаги с символами Z и V из России (facebook com politiarepubliciimoldova)
Автор: Елизавета Драбкина

Таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из РФ в Молдову, комуфлированную экипировку и флаги с символами Z и V.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что партию одежды с запрещенной в Молдове символикой обнаружили в контрольно-пропускном пункте Леушены на молдавско-румынской границе. За рулем микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter был гражданин Молдовы.

В частности, таможенники обнаружили партию камуфлированных костюмов и кепок, а также флагов, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде".

Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.

В Молдову пытались ввезти одежду и флаги с символами Z и V из России

Напомним, парламент Молдовы принял закон, согласно которому на территории страны запрещается использование георгиевских лент, символов "Z" и "V".

Инициатива предусматривает штрафы в размере от 250 до 500 долларов за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской, или военной символики.

Президент Молдовы Майя Санду утвердила данный запрет.

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