У Молдову намагалися ввезти одяг і прапори з символами Z і V з Росії

Митники виявили в мікроавтобусі, який їхав з РФ до Молдови, комуфльовану екіпіровку і прапори з символами Z і V.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Повідомляється, що партію одягу із забороненою в Молдові символікою виявили в контрольно-пропускному пункті Леушени на молдавсько-румунському кордоні. За кермом мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter був громадянин Молдови.

Зокрема, митники виявили партію камуфльованих костюмів і кепок, а також прапорів, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими буквами, а внизу напис "Сила в правді".

Митники вилучили партію товару і з'ясовують всі обставини інциденту.