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У Молдову намагалися ввезти одяг і прапори з символами Z і V з Росії

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Молдова, Неділя 04 вересня 2022 21:01
У Молдову намагалися ввезти одяг і прапори з символами Z і V з Росії Фото: в Молдову намагалися ввезти одяг і прапори з символами Z і V з Росії (facebook com politiarepubliciimoldova)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Митники виявили в мікроавтобусі, який їхав з РФ до Молдови, комуфльовану екіпіровку і прапори з символами Z і V.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Повідомляється, що партію одягу із забороненою в Молдові символікою виявили в контрольно-пропускному пункті Леушени на молдавсько-румунському кордоні. За кермом мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter був громадянин Молдови.

Зокрема, митники виявили партію камуфльованих костюмів і кепок, а також прапорів, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими буквами, а внизу напис "Сила в правді".

Митники вилучили партію товару і з'ясовують всі обставини інциденту.

У Молдову намагалися ввезти одяг і прапори з символами Z і V з Росії

Нагадаємо, парламент Молдови прийняв закон, згідно з яким на території країни забороняється використання георгіївських стрічок, символів "Z"і " V".

Ініціатива передбачає штрафи в розмірі від 250 до 500 доларів за виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської, або військової символіки.

Президент Молдови Майя Санду затвердила цю заборону.

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