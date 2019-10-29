Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск

Молдавского олигарха и бывшего лидер Демократической партии Владимира Плахотнюка объявили в международный розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noi.md.

Сообщается, что также Плахотнюка объявили в межгосударственный розыск.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного 243 ст. (3) б) Уголовного кодекса Республики Молдова - отмывание денег в особо крупных размерах.

По словам прокуроров, в течение 2013-2015 годов Плахотнюк создал преступную схему с целью передачи, приобретения, владения и использования активов, которые, как он знал, были незаконными доходами.

Напомним, 14 июня 2019 года после отставки правительства Павла Филипа в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Причем, два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева. На одном из них покинул страну и Владимир Плахотнюк, чтобы якобы проведать свою семью. При этом не уточняется, куда именно вылетел олигарх.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с точки зрения Москвы политика Плахотнюка и Демократической партии считалась антироссийской. Однако стало известно, что 11 июня на встрече с представителем Кремля Плахотнюк передал конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса, а также об урегулировании конфликта в Приднестровье на основе федерализации Молдовы.