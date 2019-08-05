Суд в России заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Фото: Владимир Плахотнюк (wikipedia.org)

Его обвиняют в организации преступного сообщества

Тверский суд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха и бывшего лидер Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, в Российской Федерации его обвиняют в организации преступного сообщества, а также в участии в нем.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Плахотнюку меру пресечения в виде содержания под стражей заочно", - заявил судья.

Согласно решению суда, избранная мера пресечения начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания на территории страны. Согласно данным следствия, на данный момент Плахотнюк находится в Соединенных Штатах Америки.

Адвокат Плахотнюка в суде заявила о невиновности подозреваемого и просила отказать в заочном аресте. Также она сказала, что преследование Плахотнюка носит политический характер.

В свою очередь, следователь заявил о намерении добиваться экстрадиции обвиняемого в Россию.

"По делу собран достаточный объем доказательств, позволяющих утверждать о причастности Плахотнюка к вменяемым ему преступлениям и добиваться его экстрадиции в Россию", - сообщил представитель МВД.

Напомним, 14 июня после отставки правительства Павла Филипа в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Причем, два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева. На одном из них покинул страну и Владимир Плахотнюк, чтобы якобы проведать свою семью. При этом не уточняется, куда именно вылетел олигарх.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с точки зрения Москвы политика Плахотнюка и Демократической партии считалась антироссийской. Однако стало известно, что 11 июня на встрече с представителем Кремля Плахотнюк передал конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса, а также об урегулировании конфликта в Приднестровье на основе федерализации Молдовы.