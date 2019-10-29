Молдавського олігарха Плахотнюка оголосили в міжнародний розшук

Молдавського олігарха і колишнього лідер Демократичної партії Володимира Плахотнюка оголосили в міжнародний розшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noi.md.

Повідомляється, що також Плахотнюка оголосили в міждержавний розшук.

Його звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст 243. (3) б) Кримінального кодексу Республіки Молдова - відмивання грошей в особливо великих розмірах.

За словами прокурорів, протягом 2013-2015 років Плахотнюк створив злочинну схему з метою передачі, придбання, володіння і використання активів, що, як він знав, були незаконними доходами.

Нагадаємо, 14 червня 2019 року після відставки уряду Павла Філіпа в аеропорту Кишинева були помічені п'ять літаків для представників Демократичної партії Молдови. Причому, два з них прилетіли з Туреччини, ще один - з Києва. На одному з них покинув країну і Володимир Плахотнюк, щоб нібито провідати свою родину. При цьому не уточнюється, куди саме вилетів олігарх.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з точки зору Москви політика Плахотнюка і Демократичної партії вважалася антиросійською. Однак стало відомо, що 11 червня на зустрічі з представником Кремля Плахотнюк передав конверт з пропозиціями про зміну зовнішньополітичного курсу, а також про врегулювання конфлікту в Придністров'ї на основі федералізації Молдови.