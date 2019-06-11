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У Путина заявили о планах молдавских демократов по федерализации страны

Новости » Политика    11.06.2019 - 13:35
У Путина заявили о планах молдавских демократов по федерализации страны
Фото: Дмитрий Козак (sputnik.md)

В частности, Плахотнюк предлагал пророссийской Партии социалистов создать общую коалицию

Вице-премьер-министр России Дмитрий Козак, который является спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по вопросам сотрудничества с Молдовой, заявил, что молдавский олигарх, лидер Демократической партии Влад Плахотнюк предлагал переориентацию страны на Россию. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Плахотнюк предлагал пророссийской Партии социалистов создать общую коалицию. Так, предусматривалось урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы.

При этом Плахотнюк подчеркивает, что именно Россия, в частности Козак, предлагал ему решить приднестровский конфликт путем федерализации республики. Однако спецпредставитель Путина уверяет: 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов.

"Ознакомившись с содержанием конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы", - отметил вице-премьер РФ.

Напомним, Германия, Франция, Великобритания, Польша и Швеция призвали к мирному разрешению политического кризиса в Молдове.

Как писало РБК-Украина ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ситуация в Молдове является вероятной угрозой для юга Украины.

Пять стран Евросоюза призвали к мирному разрешению кризиса в Молдове Климкин назвал ситуацию в Молдове вероятной угрозой Украине
Новости Украины Молдовакризисфедерализация
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