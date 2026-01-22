UA

В Молдові знову знайшли російський безпілотник неподалік від кордону

Ілюстративне фото: російський "Шахед" міг впасти у Молдові (Офіс генерального прокурора України)
Автор: Антон Корж

В Молдові неподалік від кордону з знайшли черговий російський дрон, який залетів туди під час атаки на Одеську область України. Дрон був споряджений бойовою частиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.

Зазначається, що безпілотник довжиною у 2,5 метри знайшли вранці у селищі Кроцмаз Стефан-Водянського району. Дрон впав у дворі покинутого будинку.

Громадяни повідомили про знахідку правоохоронні органи, на місце прибули експерти, які оглянули дрон. За підсумками огляду було встановлено, що дрон споряджений бойовою частиною, його вирішили підірвати на місці.

"Наразі оцінюється ступінь небезпеки. Вживаються необхідні заходи для встановлення всіх обставин і знешкодження бойової частини літального апарату, а всі місцеві жителі евакуюються з зони події", - додали в поліції.

Фото: поліція Молдови

Зазначимо, нещодавно в Молдові в одному з районів вранці 17 січня знайшли російський безпілотник. Це виявилася "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащений бойовою частиною. Дрон знайшли біля села Нукарени Теленештського району.

Дрон міг залетіти до Молдови під час нічної атаки російських окупантів на Одеську область. Внаслідок чергового теракту РФ проти енергетики місто Чорноморськ в Одеській області залишилось без електропостачання та опалення.

