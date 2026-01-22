В Молдове снова нашли российский беспилотник неподалеку от границы

Отмечается, что беспилотник длиной в 2,5 метра нашли утром в поселке Кроцмаз Стефан-Водянского района. Дрон упал во дворе заброшенного дома.

Граждане сообщили о находке правоохранительные органы, на место прибыли эксперты, которые осмотрели дрон. По итогам осмотра было установлено, что дрон снаряжен боевой частью, его решили взорвать на месте.

"Сейчас оценивается степень опасности. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств и обезвреживания боевой части летательного аппарата, а все местные жители эвакуируются из зоны происшествия", - добавили в полиции.

Фото: полиция Молдовы