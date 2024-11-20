У Молдові заявили про відсутність технічних можливостей виявляти російські дрони

За його словами, дрон, який днями було виявлено неподалік від торгового центру в Кишиневі, схожий на ті, які були виявлені останнім часом. При цьому він не зміг пояснити, як безпілотник міг опинитися серед гілок.

Він також заявив, що невдовзі Молдова знайде можливості для закупівлі нових систем, щоб вчасно виявляти дрони.

"Я просто хочу зазначити, що комплектація (дронів - ред.) насправді не дозволяє бути виявленим радарами, які у нас є на озброєнні. Вони до того ж мають доволі невелику відбивальну поверхню. Ці безпілотники мають дальність польоту 1000-1300 кілометрів, тому вони мають можливість перетинати територію України з місця запуску", сказав Носатий.

Невідомі дрони у Молдові

17 листопада російська армія здійснила масштабну атаку на Україну, застосувавши близько 120 ракет і 90 безпілотників, про що повідомив президент Володимир Зеленський.