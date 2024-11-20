В Молдове заявили об отсутствии технических возможностей обнаруживать российские дроны

По его словам, дрон, который на днях был обнаружен неподалеку от торгового центра в Кишиневе, похож на те, которые были обнаружены в последнее время. При этом он затруднился объяснить, как беспилотник мог оказаться среди ветвей.

Он также заявил, что вскоре Молдова найдет возможности закупить новые системы, чтобы вовремя обнаруживать дроны.

"Я просто хочу отметить, что комплектация (дронов – ред.) на самом деле не позволяет быть обнаруженным радарами, которые у нас есть на вооружении. Они к тому же имеют довольно небольшую отражающую поверхность. Эти беспилотники имеют дальность полета 1000-1300 километров, поэтому они имеют возможность пересекать территорию Украины с места запуска", - сказал Носатый.

Неизвестные дроны в Молдове

17 ноября российская армия совершила масштабную атаку на Украину, применив около 120 ракет и 90 беспилотников, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.