У Молдові затримали понад 70 людей, які у Сербії готувалися до заворушень на виборах

За даними правоохоронців, за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Голова Прокуратури з боротьби з оргзлочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень почалося ще в липні 2025 року.

За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі в навчаннях, спрямованих на дестабілізацію обстановки в країні.

Зокрема, їх навчали в Сербії поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько 400 євро.

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Деяких молдаван переконали поїхати в Сербію на навчання під приводом паломництва, але, опинившись там, їх втягнули в підготовку до заворушень.

Їх навчали, зокрема, того, як діяти в разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності, уточнив Чернеуцяну.

У результаті обшуків влада вилучила зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази.

Зазначається, що якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років в'язниці.