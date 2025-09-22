В Молдове задержали более 70 человек, которые в Сербии готовились к беспорядкам на выборах

В Молдове во время обысков 22 сентября задержали 74 человека, которых подозревают в прохождении подготовки в Сербии для организации массовых беспорядков во время парламентских выборов 28 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По данным правоохранителей, за операцией стоят российские спецслужбы, а подозреваемые связаны как с молдавскими партиями, так и с преступными группировками.
Глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью Виктор Фуртуне заявил, что расследование по факту подготовки массовых беспорядков началось еще в июле 2025 года.
За это время удалось выявить деятельность группы лиц, которые систематически выезжали в Сербию для участия в учениях, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.
В частности, их обучали в Сербии обращению с огнестрельным оружием и спецсредствами. За это участники получали около 400 евро.
Глава полиции Виорел Чернеуцяну заявил, что большинство участников инструктировали граждане России. Некоторых молдаван убедили поехать в Сербию на обучение под предлогом паломничества, но, оказавшись там, их втянули в подготовку к беспорядкам.
Их обучали, в частности, тому, как действовать в случае задержания правоохранительными органами и привлечения к ответственности, уточнил Чернеуцяну.
В результате обысков власти изъяли оружие, боеприпасы, палатки, камуфляжную одежду, паспорта и другие вещественные доказательства.
Отмечается, что если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, Россия разработала многоуровневый план влияния на парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября.
Цель - сорвать курс страны на вступление в ЕС, дискредитировать президента Майю Санду и усилить позиции пророссийских сил.
Ранее президент Молдовы обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы страны. По ее словам, кампания дезинформации направлена также на диаспору.