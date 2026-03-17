У Молдові впав російський "Шахед" з вибухівкою (відео)

Що сталося

Безпілотник упав біля села Тудора в Штефан-Водському районі - неподалік від державного кордону. Компетентні органи вже вживають заходів для нейтралізації загрози.

"Виявлений сьогодні у молдавському селі Тудора російський безпілотник, за оцінкою, несе вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян", - написала вона в X.

Також президентка Молдови заявила, що Росія наражає на небезпеку громадян її країни.

Фото: президентка Молдови Майя Санду різко розкритикувала дії Росії (інфографіка РБК-Україна)

Місцеве видання NewsMaker.md показало, як виглядає дрон, який впав у Молдові:

Реакція МЗС

В МЗС Молдови назвали інцидент загрозою для безпеки громадян.

"Республіка Молдова підтверджує важливість дотримання свого суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві відомства.