Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Молдові впав російський "Шахед" з вибухівкою (відео)

17:48 17.03.2026 Вт
2 хв
Є вже реакція молдовської влади
aimg Олена Чупровська
Фото: російський "Шахед" упав у молдовському селі Тудора (newsMaker.md)

Російський безпілотник виявили на території молдавського села Тудора на півдні країни. За оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили президентка Молдови Майя Санду та МЗС країни.

Читайте також: Нічна атака РФ: безпілотник залетів у Молдову, з'явилися деталі

Що сталося

Безпілотник упав біля села Тудора в Штефан-Водському районі - неподалік від державного кордону. Компетентні органи вже вживають заходів для нейтралізації загрози.

"Виявлений сьогодні у молдавському селі Тудора російський безпілотник, за оцінкою, несе вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян", - написала вона в X.

Також президентка Молдови заявила, що Росія наражає на небезпеку громадян її країни.

Фото: президентка Молдови Майя Санду різко розкритикувала дії Росії (інфографіка РБК-Україна)

Місцеве видання NewsMaker.md показало, як виглядає дрон, який впав у Молдові:

Реакція МЗС

В МЗС Молдови назвали інцидент загрозою для безпеки громадян.

"Республіка Молдова підтверджує важливість дотримання свого суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові оголосили екологічну тривогу. Після удару РФ по Дністровській ГЕС у річку потрапили небезпечні речовини.

Після цього Молдова викликала посла РФ "на килим" та передала ноту протесту. Під час зустрічі послу також продемонстрували зразки забрудненої води з Дністра.

