В Молдове упал российский "Шахед" со взрывчаткой (видео)

Что случилось

Беспилотник упал возле села Тудора в Штефан-Водском районе - недалеко от государственной границы. Компетентные органы уже принимают меры для нейтрализации угрозы.

"Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, несет взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан", - написала она в X.

Также президент Молдовы заявила, что Россия подвергает опасности граждан ее страны.

Реакция МИДа

В МИД Молдовы назвали инцидент угрозой для безопасности граждан.

"Республика Молдова подтверждает важность соблюдения своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении ведомства.