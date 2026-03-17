В Молдове упал российский "Шахед" со взрывчаткой (видео)

Российский беспилотник обнаружили на территории молдавского села Тудора на юге страны. По оценке властей, дрон нес взрывчатку.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили президент Молдовы Майя Санду и МИД страны.
Беспилотник упал возле села Тудора в Штефан-Водском районе - недалеко от государственной границы. Компетентные органы уже принимают меры для нейтрализации угрозы.
"Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, несет взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан", - написала она в X.
Также президент Молдовы заявила, что Россия подвергает опасности граждан ее страны.
Местное издание NewsMaker.md показало, как выглядит дрон, который упал в Молдове:
В МИД Молдовы назвали инцидент угрозой для безопасности граждан.
"Республика Молдова подтверждает важность соблюдения своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении ведомства.
Напомним, недавно в Молдове объявили экологическую тревогу. После удара РФ по Днестровской ГЭС в реку попали опасные вещества.
После этого Молдова вызвала посла РФ "на ковер" и передала ноту протеста. Во время встречи послу также продемонстрировали образцы загрязненной воды из Днестра.