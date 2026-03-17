Молдова викликала посла РФ "на килим" та зробила неприємний "подарунок"
МЗС Молдови викликало російського посла Олега Озерова після масованого удару окупантів по Дністровській ГЕС, що призвів до забруднення Дністра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Молдови.
"Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла з особливих доручень РФ для передачі ноти протесту молдовської влади щодо нападу РФ на Новодністровський гідроелектростанційний комплекс в Україні 7 березня 2026 року", - йдеться у заяві МЗС.
Повідомляється, що Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив розлив нафти в річку Дністер, створивши серйозні ризики для довкілля та безпеки водопостачання Молдови.
У ході зустрічі послу також продемонстрували зразки забрудненої води з Дністра.
Відомо, що річка Дністер забезпечує водою приблизно 80% населення країни та 98% муніципалітету Кишинів.
"Міністерство закордонних справ наголошує, що такі дії зі значним транскордонним впливом ставлять під загрозу довкілля, безпеку водопостачання та здоров'я громадян Республіки Молдова і не можуть бути прийнятними", - додали у МЗС.
Що передувало
Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що після чергової російської атаки на Дністровську ГЕС стався виток технічних масел у річку Дністер. Забруднення поширилося у Молдову.
Міністр навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер також попередив, що населені пункти на півночі Молдови можуть залишитися без водопостачання. У районі села Наславча вже оголошено жовтий рівень небезпеки.
Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що забруднення річки стало прямим наслідком російського удару по Дністровській ГЕС. Через атаку стався витік технічних мастил, які течією перенесло на територію сусідньої держави.