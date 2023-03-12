У Молдові викрили агентурну мережу, яка контролювалася Росією, - Spiegel

У Молдові розкрили контрольовану Росією агентурну мережу, що намагалася послабити прозахідний уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Начальник поліції Віорел Чернаутяну заявив, що 11 березня було допитано 25 підозрюваних і сімох заарештували.
"Виявлена група складається з людей, які прибули з РФ із дуже конкретним завданням", - вказав правоохоронець.
Spiegel пише, що мережу вдалося дослідити таємному агенту, який записав десять годин аудіо- та відеозаписів.
"Це сталося після того, як владі стало відомо про дестабілізуючі дії російських спецслужб, що повинні були бути організовані за допомогою демонстрацій на території Молдови", - додають журналісти.
Нагадаємо, голова молдовського парламенту Ігор Гросу розповів, що проросійська партія "Шор" організовує спробу дестабілізації ситуації в країні.
До слова, поліція Молдови попереджала про можливі провокації на акції протесту, яку анонсували проросійські сили.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.