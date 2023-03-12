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У Молдові викрили агентурну мережу, яка контролювалася Росією, - Spiegel

Фото: У Молдові викрили агентурну мережу, яка контролювалася Росією (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У Молдові розкрили контрольовану Росією агентурну мережу, що намагалася послабити прозахідний уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Начальник поліції Віорел Чернаутяну заявив, що 11 березня було допитано 25 підозрюваних і сімох заарештували.

"Виявлена група складається з людей, які прибули з РФ із дуже конкретним завданням", - вказав правоохоронець.

Spiegel пише, що мережу вдалося дослідити таємному агенту, який записав десять годин аудіо- та відеозаписів.

"Це сталося після того, як владі стало відомо про дестабілізуючі дії російських спецслужб, що повинні були бути організовані за допомогою демонстрацій на території Молдови", - додають журналісти.

Нагадаємо, голова молдовського парламенту Ігор Гросу розповів, що проросійська партія "Шор" організовує спробу дестабілізації ситуації в країні.

До слова, поліція Молдови попереджала про можливі провокації на акції протесту, яку анонсували проросійські сили.

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