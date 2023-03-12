У Молдові викрили агентурну мережу, яка контролювалася Росією, - Spiegel

Начальник поліції Віорел Чернаутяну заявив, що 11 березня було допитано 25 підозрюваних і сімох заарештували.

"Виявлена група складається з людей, які прибули з РФ із дуже конкретним завданням", - вказав правоохоронець.

Spiegel пише, що мережу вдалося дослідити таємному агенту, який записав десять годин аудіо- та відеозаписів.

"Це сталося після того, як владі стало відомо про дестабілізуючі дії російських спецслужб, що повинні були бути організовані за допомогою демонстрацій на території Молдови", - додають журналісти.