В Молдове разоблачили агентурную сеть, которая контролировалась Россией, - Spiegel

Начальник полиции Виорел Чернаутяну заявил, что 11 марта были допрошены 25 подозреваемых и семеро арестованы.

"Обнаруженная группа состоит из людей, прибывших из РФ с очень конкретной задачей", - указал правоохранитель.

Spiegel пишет, что сеть удалось исследовать тайному агенту, который записал десять часов аудио- и видеозаписей.

"Это произошло после того, как властям стало известно о дестабилизирующих действиях российских спецслужб, что должны были быть организованы с помощью демонстраций на территории Молдовы", - добавляют журналисты.