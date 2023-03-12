ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Молдові викрили агентурну мережу, яка контролювалася Росією, - Spiegel

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 23:35
У Молдові викрили агентурну мережу, яка контролювалася Росією, - Spiegel Фото: У Молдові викрили агентурну мережу, яка контролювалася Росією (pixabay.com)
Автор: Олег Васьків

У Молдові розкрили контрольовану Росією агентурну мережу, що намагалася послабити прозахідний уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Начальник поліції Віорел Чернаутяну заявив, що 11 березня було допитано 25 підозрюваних і сімох заарештували.

"Виявлена група складається з людей, які прибули з РФ із дуже конкретним завданням", - вказав правоохоронець.

Spiegel пише, що мережу вдалося дослідити таємному агенту, який записав десять годин аудіо- та відеозаписів.

"Це сталося після того, як владі стало відомо про дестабілізуючі дії російських спецслужб, що повинні були бути організовані за допомогою демонстрацій на території Молдови", - додають журналісти.

Нагадаємо, голова молдовського парламенту Ігор Гросу розповів, що проросійська партія "Шор" організовує спробу дестабілізації ситуації в країні.

До слова, поліція Молдови попереджала про можливі провокації на акції протесту, яку анонсували проросійські сили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова
NEWS
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
"Слава Україні!". СБУ остаточно встановила ім'я розстріляного росіянами військового
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації