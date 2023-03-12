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В Молдове разоблачили агентурную сеть, которая контролировалась Россией, - Spiegel

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Воскресенье 12 марта 2023 23:35
В Молдове разоблачили агентурную сеть, которая контролировалась Россией, - Spiegel Фото: В Молдове разоблачили агентурную сеть, которая контролировалась Россией (pixabay.com)
Автор: Олег Васкив

В Молдове раскрыли контролируемую Россией агентурную сеть, что пыталась ослабить прозападное правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Начальник полиции Виорел Чернаутяну заявил, что 11 марта были допрошены 25 подозреваемых и семеро арестованы.

"Обнаруженная группа состоит из людей, прибывших из РФ с очень конкретной задачей", - указал правоохранитель.

Spiegel пишет, что сеть удалось исследовать тайному агенту, который записал десять часов аудио- и видеозаписей.

"Это произошло после того, как властям стало известно о дестабилизирующих действиях российских спецслужб, что должны были быть организованы с помощью демонстраций на территории Молдовы", - добавляют журналисты.

Напомним, глава молдавского парламента Игорь Гросу рассказал, что пророссийская партия "Шор" организует попытку дестабилизации ситуации в стране.

К слову, полиция Молдовы предупреждала о возможных провокациях на акции протеста, анонсированной пророссийскими силами.

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