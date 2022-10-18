У Молдові не виключили мобілізацію та назвали умову

Молдова може оголосити мобілізацію у разі наближення військових дій в Україні до кордонів країни або збільшення потоку мігрантів з нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Unimedia.
три російські ракети, випущені Україною, пролетіли над Молдовою.
Пізніше прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця звинуватила РФ у порушенні суверенітету. Країна також планує придбати системи ППО.
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