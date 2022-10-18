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В Молдове не исключили мобилизацию и назвали условие

Фото: в Молдове не исключили мобилизацию и назвали условие (pixibay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Молдова может объявить мобилизацию в случае приближения военных действий в Украине к границам страны или же увеличения потока мигрантов из нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Unimedia.

три российские ракеты, выпущенные по Украине, пролетели над Молдовой.

Позже премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила РФ в нарушении суверенитета. Страна также планирует приобрести системы ППО.

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Молдова