В Молдове не исключили мобилизацию и назвали условие

Молдова может объявить мобилизацию в случае приближения военных действий в Украине к границам страны или же увеличения потока мигрантов из нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Unimedia.
три российские ракеты, выпущенные по Украине, пролетели над Молдовой.
Позже премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица обвинила РФ в нарушении суверенитета. Страна также планирует приобрести системы ППО.
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