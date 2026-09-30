У Молдові вибухнув російський дрон (відео)

Згідно з даними поліцейських, це сталося вранці - близько 05:40. Вони отримали повідомлення про те, що на невеликій висоті над місто Бендери було помічено безпілотник.

Згодом літальний апарат упав за межами населеного пункту поблизу села Гирбовець, Аненій-Нойського району - саме там він і вибухнув. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі на місці падіння та вибуху дрона працюють спеціалізовані підрозділи поліції. Експерти попередили місцеве населення, що вони повинні оглянути об'єкт і встановити всі обставини інциденту.

Поліція закликає громадян не наближатися та не торкатися можливих уламків чи підозрілих предметів, а також уникати цієї території до завершення перевірки.

За словами українського лейтенанта Андрія Коваленка, у Молдові вибухнув саме російський дрон.

"Російський дрон вибухнув неподалік міста Бендери у Молдові", - написав він.