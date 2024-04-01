ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Молдове стартовали военные учения при участии солдат из Румынии и США

Понедельник 01 апреля 2024 11:48
UA EN RU
В Молдове стартовали военные учения при участии солдат из Румынии и США Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Молдове начались многонациональные учения JCET-2024, участие в которых принимают военные из Румынии и Соединенных Штатов. Учения будут проходить с 1 по 19 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.

В ведомстве отметили, что целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими силами специального назначения, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами.

В этом году в мероприятии также примут участие представители Службы государственной защиты и безопасности и отряда специального назначения Pantera.

Согласно сценарию, военные выполнят прыжки с парашютом, передовые боевые стрельбы в дневное и ночное время, полевые учения по конкретным задачам.

Угрозы для Молдовы со стороны РФ

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации внутри Молдовы. В частности, Москва хочет вмешаться в президентские выборы в Молдове, а также сорвать референдум о европейской интеграции страны.

Мустяце уточнял, что в 2023 году был перехвачен рекордный уровень активности спецслужб РФ в Молдове.

Также недавно так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась к России с призывом о "защите от Молдовы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Румыния Молдова
NEWS
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ