В Молдове стартовали военные учения при участии солдат из Румынии и США
В Молдове начались многонациональные учения JCET-2024, участие в которых принимают военные из Румынии и Соединенных Штатов. Учения будут проходить с 1 по 19 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.
В ведомстве отметили, что целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими силами специального назначения, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами.
В этом году в мероприятии также примут участие представители Службы государственной защиты и безопасности и отряда специального назначения Pantera.
Согласно сценарию, военные выполнят прыжки с парашютом, передовые боевые стрельбы в дневное и ночное время, полевые учения по конкретным задачам.
Угрозы для Молдовы со стороны РФ
Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации внутри Молдовы. В частности, Москва хочет вмешаться в президентские выборы в Молдове, а также сорвать референдум о европейской интеграции страны.
Мустяце уточнял, что в 2023 году был перехвачен рекордный уровень активности спецслужб РФ в Молдове.
Также недавно так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась к России с призывом о "защите от Молдовы".
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