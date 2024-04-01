В Молдове стартовали военные учения при участии солдат из Румынии и США

В Молдове начались многонациональные учения JCET-2024, участие в которых принимают военные из Румынии и Соединенных Штатов. Учения будут проходить с 1 по 19 апреля.

В ведомстве отметили, что целью учений является совместная подготовка и обмен опытом между молдавскими, румынскими и американскими силами специального назначения, а также повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами.

В этом году в мероприятии также примут участие представители Службы государственной защиты и безопасности и отряда специального назначения Pantera.

Согласно сценарию, военные выполнят прыжки с парашютом, передовые боевые стрельбы в дневное и ночное время, полевые учения по конкретным задачам.