В Молдові пояснили, чому пропустили нардепа Дмитрука до країни

Відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну, Ефрос зауважив, що існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Він підкреслив, що особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна.

"Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", - сказав глава молдовського МЗС.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - підсумував міністр.