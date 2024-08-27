ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Молдові пояснили, чому пропустили нардепа Дмитрука до країни

Україна Молдова , Вівторок 27 серпня 2024 13:00
UA EN RU
В Молдові пояснили, чому пропустили нардепа Дмитрука до країни Фото: глава МЗС Молдови Адріан Ефрос (facebook.com/Adrian Efros)
Автор: Ярослава Борзова

Депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У країні його прийняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Молдови Адріана Ефроса в коментарі "Радіо Свобода".

Відповідаючи на питання, як Дмитруку вдалося проїхати транзитом через Молдову, нелегально покинувши Україну, Ефрос зауважив, що існують міжнародні норми, які забезпечують вільне пересування громадян. Він підкреслив, що особливо це стосується громадян України, які приїжджають із зони конфлікту, з території, де йде війна.

"Відповідно до Женевської конвенції, ми зобов’язані надати їм безпечне місце. Він жодним чином не заявляв, що є членом українського парламенту. Він перетнув кордон як звичайний громадянин", - сказав глава молдовського МЗС.

Він додав, що молдовська сторона виконала свої зобов’язання: в’їзд нардепа задокументували, після чого він залишив країну через міжнародний аеропорт Кишинева.

"Це все, чим ми можемо поділитися з цього приводу", - підсумував міністр.

Втеча Дмитрука за кордон

25 серпня ЗМІ повідомили про втечу Дмитрука до Молдови. Пізніше Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило цю інформацію, а Офіс генерального прокурора порушив справу. Перед цим нардепу оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового.

Пізніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що в питанні позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука, який на днях втік з України, Верховна Рада діятиме в межах, які передбачені Конституцією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна