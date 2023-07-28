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В Молдові пошта призупинила доставку посилок до Росії

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П'ятниця 28 липня 2023 15:11
В Молдові пошта призупинила доставку посилок до Росії Фото: в Молдові пошта призупинила доставку посилок до Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Державне підприємство "Пошта Молдови" тимчасово припинило прийом усіх поштових відправлень до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу підприємства.

Прийом всіх поштових відправлень до Росії призупиняється від сьогодні. Водночас відправлення з країни-окупанта до Молдови - й надалі надходитимуть до своїх клієнтів.

"У зв'язку з цим, ми докладаємо всіх зусиль для визначення логістичних шляхів і рішень в найкоротші терміни з метою відновлення процесу прийому та відправлення поштових відправлень в Російську Федерацію", - додає "Пошта Молдови".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Молдова тим часом планує вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі на тлі скандалу зі шпигунством.

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