Молдова хоче вислати майже півсотні працівників посольства РФ після скандалу зі шпигунством

Молдова хоче вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі на тлі скандалу зі стеження спецслужб РФ за владою країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Наразі підтверджено, що 45 осіб мають залишити посольство, з них 22 дипломати та 23 адміністративні працівники.

Москва має час до 15 серпня, щоб виконати рішення Молдови.

Скандал зі шпигунством

24 липня Jurnal TV та The Insider опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що на даху російського посольства у Молдові зростає кількість тарілок та пристроїв для стеження. Так зазвичай трапляється перед виборами президента, парламенту чи візитами до Молдови іноземних делегацій.

За інформацією журналістів, шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розмістили співробітники російського Головного розвідувального управління.

Одного з працівників ГРУ пов'язують з хакерською атакою на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС та Служби інформаційних технологій та кібербезпеки. Через це "витекло" листування високопосадовців.

У зв'язку з цим Молдова вирішила викликати до МЗС посла Росії Олега Васнєцова.

Після цього стало відомо, що країна скоротить чисельність персоналу російського посольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.