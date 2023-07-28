В Молдове почта приостановила доставку посылок в Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Прием всех почтовых отправлений в Россию приостанавливается с сегодняшнего дня. В то же время отправления из страны-оккупанта в Молдову - и в дальнейшем будут поступать к своим клиентам.

"В связи с этим, мы прилагаем все усилия для определения логистических путей и решений в кратчайшие сроки с целью восстановления процесса приема и отправки почтовых отправлений в Российскую Федерацию", - добавляет "Почта Молдовы".