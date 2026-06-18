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У Молдові попередили, що РФ збирає дані про громадян для гібридної війни

08:27 18.06.2026 Чт
2 хв
Що сказали громадянам Молдови і до чого закликали?
aimg Едуард Ткач
Фото: спецслужби РФ збирають дані щонайменше з трьох джерел (Getty Images)

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) попередила своїх громадян, що спецслужби Росії масово збирають їхні дані для використання у гібридній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOI MD.

"СІБ отримала інформацію, яка вказує на існування скоординованого процесу збору персональних даних громадян Республіки Молдови російськими спецслужбами-, - йдеться у заяві від 17 червня.

Там уточнили, що дані збираються різними способами. Зокрема:

  • з приватних баз, які незаконно продаються в даркнеті;
  • з баз даних, отриманих шляхом незаконного доступу до приватних серверів;
  • та з бази даних, зібраної організованим злочинним угрупованням "Шор", яка містить інформацію про приблизно 145 000 громадян, які надали свої персональні дані.
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"Аналіз наявної інформації вказує на існування детальних баз даних, що містять імена та прізвища, адреси електронної пошти, номери телефонів, домашні адреси, а також копії документів, що посвідчують особу", - заявили в СІБ.

У відомстві наголосили, що ця інформація передається ОЗУ транскордонного характеру для використання в шахрайських схемах, крадіжці коштів з банківських карток громадян та інших шахрайських діях, пов’язаних із розкраданням готівки. Причому ці випадки не поодинокі й мають певну мету.

"Ми попереджаємо, що ці дії не є поодинокими випадками, а є частиною гібридної війни, спрямованої на підрив національної стабільності. Мета цих скоординованих атак - створити в суспільстві відчуття незахищеності та недовіри", - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим у СІБ закликали громадян не надавати особисті дані невідомим особам або ж нібито компаніям, які обіцяють інвестиційні можливості зі швидким прибутком.

Крім того, не варто розголошувати паролі чи іншу інформацію щодо безпеки по телефону, а також про всяк випадок додатково перевіряти будь-які запити на коди доступу чи грошові перекази.

У разі підозрілих ситуацій молдаванам рекомендують звертатися до поліції або дзвонити за номером 112. Як зазначається, лише за 15 червня поліція зареєструвала 22 випадки телефонного шахрайства. З них у 13 - було завдано збитків на суму понад 1 млн леїв.

Росія, Україна та Молдова

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала дані про нові плани РФ щодо відносин України з Молдовою та не тільки.

За словами глави держави, однією з ключових цілей РФ є обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків Києва з Кишиневом та низкою інших держав.

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