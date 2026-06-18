У Молдові попередили, що РФ збирає дані про громадян для гібридної війни

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) попередила своїх громадян, що спецслужби Росії масово збирають їхні дані для використання у гібридній війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOI MD.
"СІБ отримала інформацію, яка вказує на існування скоординованого процесу збору персональних даних громадян Республіки Молдови російськими спецслужбами-, - йдеться у заяві від 17 червня.
Там уточнили, що дані збираються різними способами. Зокрема:
"Аналіз наявної інформації вказує на існування детальних баз даних, що містять імена та прізвища, адреси електронної пошти, номери телефонів, домашні адреси, а також копії документів, що посвідчують особу", - заявили в СІБ.
У відомстві наголосили, що ця інформація передається ОЗУ транскордонного характеру для використання в шахрайських схемах, крадіжці коштів з банківських карток громадян та інших шахрайських діях, пов’язаних із розкраданням готівки. Причому ці випадки не поодинокі й мають певну мету.
"Ми попереджаємо, що ці дії не є поодинокими випадками, а є частиною гібридної війни, спрямованої на підрив національної стабільності. Мета цих скоординованих атак - створити в суспільстві відчуття незахищеності та недовіри", - йдеться у заяві.
У зв’язку з цим у СІБ закликали громадян не надавати особисті дані невідомим особам або ж нібито компаніям, які обіцяють інвестиційні можливості зі швидким прибутком.
Крім того, не варто розголошувати паролі чи іншу інформацію щодо безпеки по телефону, а також про всяк випадок додатково перевіряти будь-які запити на коди доступу чи грошові перекази.
У разі підозрілих ситуацій молдаванам рекомендують звертатися до поліції або дзвонити за номером 112. Як зазначається, лише за 15 червня поліція зареєструвала 22 випадки телефонного шахрайства. З них у 13 - було завдано збитків на суму понад 1 млн леїв.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала дані про нові плани РФ щодо відносин України з Молдовою та не тільки.
За словами глави держави, однією з ключових цілей РФ є обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків Києва з Кишиневом та низкою інших держав.