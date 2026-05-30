Молдова не розглядає вступу до НАТО: у МЗС країни назвали причину

22:28 30.05.2026 Сб
Чому вступ країни до НАТО малоймовірний?
aimg Едуард Ткач
Молдова не розглядає вступу до НАТО: у МЗС країни назвали причину Фото: Михай Попшой (facebook.com/PopsoiMihai)
Глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що вступ Молдови до НАТО поки що малоймовірний, оскільки більшість громадян не підтримують цю ідею, незважаючи на ситуацію з безпекою в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Відповідаючи на запитання про можливості зближення Молдови з НАТО, особливо в умовах війни РФ проти України і нестабільної ситуації в регіоні, Попшой каже, що все залежить від волі громадян.

"Вступ до НАТО, як і до будь-якої іншої міжнародної структури, залежить від волі наших громадян. За наявності широкої підтримки це можна буде розглядати як серйозну перспективу і включити до порядку денного. У нашому випадку, як ви знаєте, з різних причин такої підтримки не було", - заявив міністр.

Водночас Попшой визнав, що конкретно він є прихильником НАТО, додавши, що громадянському суспільству і ЗМІ варто частіше порушувати цю тему, "щоб зняти з неї табу". Але політики, за його словами, уникають теми НАТО.

"Я ж завжди був відкритий. Для мене Північноатлантичний альянс - це безпека. Після університету моя перша робота була в центрі НАТО в Кишиневі. Я щирий прихильник усього, що стосується євроатлантичної безпеки. Не потрібен докторський ступінь, щоб зрозуміти: справжні гарантії безпеки нам може дати тільки НАТО", - зазначив він.

Також NewsMaker пише, що згідно з травневим опитуванням iData, більше половини громадян країни виступили проти ідеї вступу Молдови до НАТО. Кількість тих, хто "не підтримує", становила 54,5% опитаних, а "за" вступ до Північноатлантичного альянсу виступили 33,6% громадян.

Інші факти про Молдову

Нагадаємо, що незважаючи на вищевказану інформацію про НАТО, Молдова прагне вступити до ЄС.

Нещодавно глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що прийняти країну в блок потрібно швидко. Вона пояснила це тим, що наразі в ЄС немає противників вступу Молдови до ЄС.

Також ми писали, що в Румунії готові всерйоз і в один момент почати переговори про об'єднання з Молдовою. Але це тільки в разі, якщо Кишинів розглядає такий варіант і якщо він не прийнятний для країни.

