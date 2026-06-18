В Молдове предупредили, что РФ собирает данные о гражданах для гибридной войны

"СИБ получила информацию, указывающую на существование скоординированного процесса сбора персональных данных граждан Республики Молдовы российскими спецслужбами", - говорится в заявлении от 17 июня.

Там уточнили, что данные разбираются различными способами. В частности:

из частных баз, незаконно продаваемых в даркнете;

из баз данных, полученных путем незаконного доступа к частным серверам;

и из базы данных, собранной организованной преступной группировкой "Шор", которая содержит информацию примерно о 145 000 гражданах, предоставивших свои персональные данные.

"Оценка имеющейся информации указывает на существование подробных баз данных, содержащих имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, домашние адреса, а также копии документов, удостоверяющих личность", - заявили в СИБ.

В ведомстве подчеркнули, что эта информация передается ОПГ трансграничного характера для использования в мошеннических схемах, краже средств с банковских карт граждан и других мошеннических действиях, связанных с хищением наличных денег. Причем эти случаи не единичны и имеют цель.

"Мы предупреждаем, что эти действия не являются единичными случаями, а представляют собой часть гибридной войны, направленной на подрыв национальной стабильности. Цель этих скоординированных атак - создать в обществе чувство незащищенности и недоверия", - сказано в заявлении.

В связи с этим в СИБ призвали граждан не предоставлять личные данные неизвестным лицам или же предполагаемым компаниям, которые обещают инвестиционные возможности с быстрой прибылью.

Помимо этого, не стоит разглашать пароли или другою информацию о безопасности по телефону, а также на всякий случай дополнительно проверять любые запросы на коды доступа или денежные переводы.

В случае подозрительных ситуаций молдаванам рекомендуют обращаться в полицию или звонить по номеру 112. Как отмечается только за 15 июня полиция зарегистрировала 22 случая телефонного мошенничества. Из них в 13 - был причинен ущерб в более чем 1 млн леев.