У Молдові попередили, що РФ збирає дані про громадян для гібридної війни

Служба інформації та безпеки Молдови (СІБ) попередила своїх громадян, що спецслужби Росії масово збирають їхні дані для використання у гібридній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOI MD .

"СІБ отримала інформацію, яка вказує на існування скоординованого процесу збору персональних даних громадян Республіки Молдови російськими спецслужбами-, - йдеться у заяві від 17 червня.

Там уточнили, що дані збираються різними способами. Зокрема:

з приватних баз, які незаконно продаються в даркнеті;

з баз даних, отриманих шляхом незаконного доступу до приватних серверів;

та з бази даних, зібраної організованим злочинним угрупованням "Шор", яка містить інформацію про приблизно 145 000 громадян, які надали свої персональні дані.

"Аналіз наявної інформації вказує на існування детальних баз даних, що містять імена та прізвища, адреси електронної пошти, номери телефонів, домашні адреси, а також копії документів, що посвідчують особу", - заявили в СІБ.

У відомстві наголосили, що ця інформація передається ОЗУ транскордонного характеру для використання в шахрайських схемах, крадіжці коштів з банківських карток громадян та інших шахрайських діях, пов’язаних із розкраданням готівки. Причому ці випадки не поодинокі й мають певну мету.

"Ми попереджаємо, що ці дії не є поодинокими випадками, а є частиною гібридної війни, спрямованої на підрив національної стабільності. Мета цих скоординованих атак - створити в суспільстві відчуття незахищеності та недовіри", - йдеться у заяві.

У зв’язку з цим у СІБ закликали громадян не надавати особисті дані невідомим особам або ж нібито компаніям, які обіцяють інвестиційні можливості зі швидким прибутком.

Крім того, не варто розголошувати паролі чи іншу інформацію щодо безпеки по телефону, а також про всяк випадок додатково перевіряти будь-які запити на коди доступу чи грошові перекази.

У разі підозрілих ситуацій молдаванам рекомендують звертатися до поліції або дзвонити за номером 112. Як зазначається, лише за 15 червня поліція зареєструвала 22 випадки телефонного шахрайства. З них у 13 - було завдано збитків на суму понад 1 млн леїв.